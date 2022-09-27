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أنقرة.. اجتماع تركي سويدي لبحث تسليم متورطين في الإرهاب

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.09.2022 12:32
وزير العدل التركي بكر بوزداغ الأناضول وزير العدل التركي بكر بوزداغ (الأناضول)

أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أن وفدا من وزارة العدل السويدية سيزور أنقرة مطلع الشهر المقبل، لبحث تسليم أشخاص متورطين بجرائم إرهاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بوزداغ الاثنين، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أن المباحثات متواصلة مع فنلندا والسويد لتسليم مطلوبين ومجرمين، موضحاً أنهم ينتظرون من البلدين تسليم أنقرة مطلوبين من تنظيمي "غولن" و"بي كي كي" الإرهابيين.

وأشار إلى أن وفداً من وزارة العدل السويدية سيزور أنقرة يومي 5 و6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول تسليم الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.

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