استشهاد شرطي تركي في هجوم إرهابي بولاية مرسين

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، استشهاد شرطي وإصابة آخر بجروح في هجوم إرهابي استهدف مقر للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين فجر الثلاثاء، أن منفذي الهجوم امرأتان تنتميان لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي وقع مساء الاثنين بمنطقة مزيتلي، في تمام الساعة 22:42 بتوقيت أنقرة.

وقال: "حصلت اشتباكات بين الإرهابيتين والعناصر الأمنية وخلالها تمكنت العناصر الأمنية من إصابة الإرهابيتين، وعندما أدركتا أنهما لن يتمكنا من الفرار قامتا بتفجير نفسيهما".

وذكر صويلو أن اثنين من أفراد الشرطة أصيبا بجروح جراء التفجيرين ونقلا إلى المستشفى حيث استشهد أحدهما هناك.

من جهتها قالت وزارة الداخلية التركية في بيان، إنه تم التعرف على هوية إحدى الإرهابيتين وهي ديلشاه أرجان.