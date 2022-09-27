الأمين العام للأمم المتحدة يثني على جهود أمينة أردوغان بمشروع "صفر نفايات"

أثنى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على جهود عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ومبادراتها الداعمة لمشاريع "صفر نفايات"

وتطرق غوتيريش في تغريدة على تويتر الثلاثاء، إلى الاجتماع الذي عقد في نيويورك ودعم المبادرات التي أطلقتها أردوغان في حملة صفر نفايات.

وأعرب غوتيريش عن شكره لأردوغان، مؤكدا أهمية مشاريع صفر نفايات في تحيق الأهداف العالمية المتعلقة بالبيئة.

وفي تغريدة لها ذكرت أردوغان أن أكثر من 20 من زوجات القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية وقعوا على "الالتزام العالمي من أجل صفر نفايات".

وردت بالقول: "بجهودنا معا سننجح في تحقيق هدف صفر نفايات".