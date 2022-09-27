البنتاغون يدعو تركيا واليونان للحوار وخفض التصعيد

دعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، كلاً من تركيا واليونان إلى الحوار وخفض التصعيد، على خلفية رسالة احتجاج قدمتها أنقرة لواشنطن، رداً على إرسال اليونان مدرعات أمريكية إلى جزر في بحر إيجة.

جاء ذلك في رد لمتحدث البنتاغون باتريك رايدر لوكالة الأناضول، وأوضح فيه أن اليونان وتركيا حليفان مهمان لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، داعياً أنقرة وأثينا للحوار من أجل خفض أي تصعيد محتمل.

ورداً على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من انتقادات تركية بخصوص قيام واشنطن بزيادة التوتر في المنطقة، قال رايدر: "من حيث علاقاتنا الثنائية، تركيا حليف مهم للغاية في الناتو".

وأضاف متحدث البنتاغون: " سنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا في الناتو، بمن فيهم تركيا، وبالطبع، أدعوكم لطرح هذا السؤال على الخارجية الأمريكية للحصول على جواب رسمي بهذا الشأن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال نيد برايس متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية: إن الوقت "غير مناسب لتصعيد التوتر" بين شركاء حلف شمال الأطلسي، عقب قيام اليونان بتسليح جزيرتي مدللي وسيسا منزوعتي السلاح في بحر إيجة.

والاثنين، احتجت تركيا لدى الولايات المتحدة واليونان على خلفية نشر أثينا مدرعات أمريكية المنشأ في جزيرتي "مدللي" و"سيسام" المصنفتين منزوعتي السلاح.

والأحد الماضي، كشفت مصادر أمنية أن مسيرات تركية رصدت سفينتي إنزال يونانيتين نقلتا 41 مدرعة، ممنوحة من الولايات المتحدة، إلى الجزيرتين المذكورتين في بحر إيجة.