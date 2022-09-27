الرئيس التركي يدين الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة في مرسين

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الذي نفذته إرهابيتان ضد مقر للشرطة في ولاية مرسين جنوبي البلاد أمس، ولفت إلى استغلال حزب "الشعوب الديمقراطي" لنساء وغسل أدمغتهن لخدمة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في اجتماع مع الكوادر النسوية في حزب العدالة والتنمية، بأنقرة.

وقال أردوغان: "شاهدنا ماذا حصل في مرسين أمس، من الذي يستغل تلك الامرأتين، إنه ذلك الحزب المعروف الممثل في البرلمان "الشعوب الديمقراطي"، لاحظوا اسمه حزب لكن الامرأتين اللتين يستخدمهما كإرهابيتين فجرتا نفسيهما وماتتا في مرسين".

وتساءل أردوغان حول ماهية تلك العقلية منعدمة الضمير التي تغسل دماغ نساء ليقمن بالتضحية بأنفسهن في سبيل "قضية باطلة"، مردفاً "بأي وجه سيخرج هؤلاء أمام الشعب ويدعون أنهم من دعاة الديمقراطية والحرية".

وأشار إلى أن "مئات من النساء ضحين بأنفسهن من أجل قضية الإرهاب الباطلة حتى اليوم".

وفجر الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، استشهاد شرطي وإصابة آخر بجروح في هجوم إرهابي استهدف مقرا للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد، موضحاً أن منفذي الهجوم امرأتان تنتميان لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال: "حصلت اشتباكات بين الإرهابيتين والعناصر الأمنية وخلالها تمكنت العناصر الأمنية من إصابة الإرهابيتين، وعندما أدركتا أنهما لن تتمكنا من الفرار قامتا بتفجير نفسيهما".