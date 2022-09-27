تركيا تدين بشدة تصريحات مسؤول ألماني بحق أردوغان

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الثلاثاء، تصريحات نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني ولفجانج كوبيكي، بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، مستدعية السفير الألماني لإبلاغه بالإدانة.

وقال متحدث الوزارة تانجو بيلغيتش: "ندين بشدة التصريحات المهينة التي أدلى بها ولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني بحق رئيسنا، خلال خطاب ألقاه في إطار الحملة الانتخابية لولاية ساكسونيا السفلى".

وأشار المتحدث، في بيان مكتوب، إلى أن تصريحات كوبيكي غير المقبولة لا تتناسب مع منصب نائب رئيس البرلمان، وتخلو تماما من المسؤولية والأخلاق السياسية.

وأضاف بيلغيتش أن هذه العبارات غير اللائقة تظهر المستوى السياسي والأخلاقي لكوبيكي وأسلوبه الدنيء.

وذكر أن الخارجية التركية استدعت سفير ألمانيا لدى أنقرة، لتبلغه إدانتها الشديدة لتصريحات كوبيكي بحق الرئيس أردوغان.