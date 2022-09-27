وزارة الدفاع التركية تعلن مغادرة 9 سفن حبوب جديدة أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة الموانئ الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، 9 سفن شحن محملة بالحبوب.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، إن عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية تتم بشكل آمن.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.