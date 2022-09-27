وزير المالية التركي يؤكد تراجع التضخم بحلول نهاية العام الجاري

صرح وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، أن تركيا سوف "تهزم" التضخم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير نباتي، خلال مشاركته في فعالية نظمتها مجموعة تركواز ميديا الإعلامية الرائدة في تركيا والشركة الأم لصحيفة ديلي صباح، تعهد فيها بأن تركيا سوف "تهزم" التضخم، مشددا على أن الأسعار ستبدأ بالانخفاض بوضوح اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.

وقال الوزير: "نحن نواصل بحزم التضخم وزيادة القوة الشرائية للمواطنين دون التسبب في ركود في الاقتصاد".

وتابع: "سنبدأ الشعور بهذا التراجع بشكل أوضح بحلول نهاية العام".

وجاءت تصريحات نباتي بعد يوم من تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان عزم حكومته على كبح جماح التضخم، مؤكدا إنه سينخفض إلى مستويات "معقولة" اعتبارًا من فبراير من العام المقبل.

وتجاوز معدل التضخم 80 في المئة في تركيا في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1998، ترافق ذلك مع ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية والطاقة، مدفوعة بتبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومع ذلك، فقد أظهر التضخم الأساسي توقعات أكثر إيجابية وبنسب أقل مما كان عليه في الأشهر السابقة.

وأشارت الحكومة التركية إلى أن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية لبرنامجها الاقتصادي لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الصادرات والإنتاج والاستثمارات، لخفض الزيادة في أسعار المستهلكين عن طريق قلب عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا إلى فائض.

ولفت الوزير نباتي إلى أن "تركيا ستتغلب على التضخم، وأنها تتمتع مقارنة بالعديد من الدول، باقتصاد قوي وقوة دبلوماسية تضمن أمن إمدادات الغذاء والطاقة".

وشدد نباتي على دعم سلسلة الإمدادات الغذائية والأمن، التي تأثرت جداً بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال: "لا نشعر بالنقص في الإمدادات الغذائية لأننا اتخذنا في تركيا كل الإجراءات اللازمة".

وأوضح نباتي أن الصادرات الزراعية السنوية وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ تركيا بقيمة 7.6 مليار دولار (140.2 مليار ليرة تركية) في من يوليو/تموز.

وزاد قائلا: "نواصل دعم المنتجين لدينا لضمان إمدادات غذائية كافية وموثوقة، وزيادة الإنتاجية وزيادة رفاهية شعبنا في إطار الأهمية الاستراتيجية للقطاع الزراعي".

كما أشار أن "من خلال هذا النهج، قدمنا 24 مليار ليرة تركية (1.3 مليار دولار) من الدعم لمزارعينا من ميزانية العام الماضي. هذا العام، قمنا بزيادة هذا الرقم إلى 39.2 مليار ليرة تركية".

ولفت الوزير فيما يخص اتفاق إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية "أن العديد من الدول شعرت بالارتياح عقب الاتفاق".

وتضمنت اتفاقية اسطنبول تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى العالم.