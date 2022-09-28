أردوغان يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي التركي

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي في العاصمة أنقرة.

وقالت مصادر صحفية إن الاجتماع بدأ في المجمع الرئاسي بأنقرة عند الساعة 13.45 تغ، واستمر 4 ساعات.

من جهته دعا المجلس جميع البلدان للاعتراف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء.

وأكد البيان أن أنشطة الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ستتواصل بحزم.

ودعا البيان واشنطن للتراجع عن قرارها رفع حظر الأسلحة عن قبرص الرومية الذي يتعارض مع روح التحالف.

وحول الاستفزازات اليونانية في بحر إيجه دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف التي تشجع اليونان في مسألة تسليح الجزر ذات الوضع غير العسكري إلى "التزام جانب الحكمة".

وأكد البيان أن "تركيا لن تمتنع عن استخدام جميع الأساليب والأدوات المشروعة لحماية مصالح شعبها ضد جهود اليونان العبثية".

وبخصوص الحرب الروسية - الأوكرانية، شدد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة اتخاذ خطوات ترمي لإنهاء الحرب دون تأخير، مؤكدا على استمرار المساعي التركية لإحلال السلام.

كما دعا مجلس الأمن القومي التركي جميع البلدان للاعتراف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية.

وبشأن رفع الولايات المتحدة حظر الأسلحة عن قبرص الرومية، لمدة عام، خلال السنة المالية 2023، مؤخرا، ودعا البيان واشنطن للتراجع عن القرار "الذي سيؤثر سلبًا على السلام والتوازن في شرق المتوسط ويتعارض مع روح التحالف".

وشدّد على أن تركيا ستواصل بحزم أنشطتها متعددة الأبعاد التي تنفذها للدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك.

وتناول المجلس في اجتماعه بشكل مفصل الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها اليونان في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص.

ولفت إلى عدم تخلي اليونان عن ممارساتها المخالفة للقانون على الرغم من دعوات تركيا للإيفاء بالالتزامات النابعة عن القانون والمعاهدات الدولية.

وأكد أن "تركيا لن تمتنع عن استخدام جميع الأساليب والأدوات المشروعة في إطار القانون الدولي لحماية حقوق ومصالح شعبها ضد الجهود العبثية لليونان التي ابتعدت عن العقل والمنطق لدرجة جعلتها تعرقل أنشطة منفذة في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتطلق النار على سفن مدنية تبحر في المياه الدولية".