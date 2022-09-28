إسطنبول تستضيف المعرض الدولي الـ67 لموضات الأحذية

انطلق في إسطنبول اليوم المعرض الدولي الـ67 لموضات الأحذية، في مركز إسطنبول للمعارض، وهو الأكبر من نوعه في القارة الأوروبية.

والمعرض من تنظيم جمعية مصنعي الأحذية في تركيا بدعم من وزارة التجارة وغرفة تجارة إسطنبول، وجمعية مصدري منتجات الجلود في إسطنبول.

وفي كلمة خلال مراسم افتتاح المعرض، قال مصطفى غول تبه، رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إن تركيا تمتلك أكبر قدرة إنتاجية للأحذية في أوروبا.

وأضاف أن صادرات الأحذية التركية تجاوز ولأول مرة عتبة مليار دولار، العام الماضي.

وأكد أنهم يهدفون على المدى المتوسط، لتحقيق عائدات بقيمة 3 مليارات دولار من صادرات الأحذية.

وبحسب منظمي الفعالية، سجل 7 آلاف شخص لحضور المعرض، وسط توقعات بوصول إجمالي عدد الزوار إلى 25 ألف شخص.

ويستمر المعرض الذي يشارك فيه 428 شركة، ووفود مبيعات قادمة من قرابة 50 دولة مختلفة، حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.