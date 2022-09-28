الاستخبارات التركية تحيد إرهابية مدرجة على النشرة الحمراء في قلب حلب السورية

أعلن جهاز الاستخبارات التركية تحييد المدعوة صباح أوغور المسؤولة في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين من الأمن التركي.

جاء ذلك في عملية للاستخبارات التركية في منطقة الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية، بعد متابعة من فريق مختص، وفق مصادر أمنية تركية.

ونفذت الاستخبارات التركية عمليتها في مدينة حلب السورية بعد توصلها لمعلومات حول انتقال الإرهابية "أوغور" من العراق إلى سوريا.

وأفادت المصادر بأن الإرهابية أوغور الملقبة بـ "شيلان أمغيهان"، كانت مسؤولة عن العديد من فعاليات التنظيم في سوريا والعراق، إضافة إلى تركيا.

ومن أبرز المهام التي كانت تتولاها في صفوف التنظيم الإرهابي، مسؤولية تجنيد عناصر جدد إلى جانب أنها مسؤولة ضمن ما يعرف بـ "أولاد النار" الذي تبنى إشعال حرائق في مختلف غابات تركيا.

كما كانت الإرهابية المذكورة، ضمن الكادر الإداري لما يعرف بـ "التجمع الشبابي" لما يسمى بـ "المجلس الرئاسي" في بي كي كي.

يُذكر أن زهرة أوغور، شقيقة صباح والمنتمية لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، قد تم تحييدها هي الأخرى أيضاً، في عملية للقوات التركية عام 2010.