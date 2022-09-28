برعاية أردوغان.. افتتاح مدينة "أتليك" الطبية في العاصمة أنقرة

قام الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم بافتتاح مدينة "أتليك" الطبية في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في حفل الافتتاح، إن الحكومة ستواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح أن تركيا حققت تقدما كبيرا في قطاع الصحة خلال عهد حكومات حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002.

وتابع قائلا: "سنحول كل مدينة طبية إلى علامة فارقة وطنيا ودوليا من خلال توحيد إمكاناتنا البشرية والتكنولوجية".

وأكد أن حكومته ستواصل دعم الكوادر الطبية وتحسين أوضاعهم المعيشية ومنحهم حقوقهم.

وأضاف أردوغان أن نموذج المدن الطبية الذي ينفذ في تركيا يجذب اهتمام العديد من بلدان العالم.

وعن ميزات مدينة أتليك الطبية، أوضح أنها "تتكون من 8 مستشفيات وهي إحدى رموز الثورة الصحية التي شهدتها تركيا".

وأردف: "هذه المستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات، والمدينة الطبية تحوي أكثر من 4 آلاف سرير، 691 منها وحدة عناية مركزة، وألف و125 غرفة عمليات ومختبرا ومركز أبحاث".

وتبلغ مساحة مدينة أتليك الطبية العملاقة أكثر من مليون و145 ألف متر مربع.

علماً أن إجمالي عدد المدن الطبية المستخدمة حاليا في عموم تركيا يبلغ 20، وأن 13 مدينة تحت الإنشاء، و2 قيد التخطيط.