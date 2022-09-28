تركيا تشارك في مناورات بحرية للناتو بسفينة مسيرة محلية الصنع

تشارك السفينة التركية المسيرة ذاتيا "مرلين سيدا" في المناورات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي/الناتو بين 25 و30 سبتمبر/ أيلول في شبه جزيرة ترويا بالبرتغال، ما سيتيح لها إبراز قدراتها العملياتية المتقدمة.

وتشارك نحو 100 مركبة مسيرة جوية وبحرية في الجزء الأول من مناورات "ريبموس 2022"، بينما تشارك في الجزء الثاني من المناورات التدريبية، المسماة "ديناميك ماسينجر 2022"، أكثر من 18 سفينة و48 مركبة بحرية وجوية مسيرة من 16 دولة عضوا في الحلف.

وتشارك أنقرة في تلك المناورات بسفينة "مرلين سيدا"، وهي أول مركبة بحرية تركية مسيرة ذاتيا تشارك في مناورات الناتو، واسمها مستوحى من سمكة "المرلين" التي تسبح بسرعة كبيرة في البحار المفتوحة.

** قدرات مميزة

مدير أنظمة المركبات المسيرة في حوض "سفينة" لبناء السفن بولاية يالوفا التركية (غرب) مصطفى لطفي جولك، قال إن مناورات "الناتو" أظهرت قدرات السفينة المسيرة ذاتيًا "مرلين سيدا" في الإبحار بالمحيطات.

وأضاف للأناضول، أن "مرلين سيدا" كمنصة مبنية حديثا، تستطيع تنفيذ المهام الموكلة إليها في البحار والمحيطات في ظروف بحرية قاسية.

وأوضح أن هذه المركبة تشارك للمرة الأولى في تدريبات "الناتو"، بعد الانتهاء في تركيا من إجراء الاختبارات اللازمة.

ولفت جولك إلى أن "مرلين سيدا" تبرز باعتبارها المركبة البحرية المسيرة الوحيدة القادرة على أداء مهام متعددة على سطح المياه وتحتها، بما فيها مهام الحرب الإلكترونية.

وأردف: "أثناء أداء هذه المهام، نواجه صعوبات تتعلق بالظروف البحرية الصعبة، إلا أن مرلين سيدا حققت نجاحا مهما في هذا المجال".

واستطرد: "يشرفنا التواجد في البحر وتنفيذ المهام المطلوبة والعودة إلى القواعد بسلام".

وأكد أن "مرلين سيدا" جذبت انتباه المراقبين من مختلف بلدان "الناتو" بفضل ما تتميز به من قدرات عملياتية مهمة.

** قدرات اتصال عالية

وبشكل دقيق، نفذت "مرلين سيدا" جميع المهام الموكلة إليها ضمن المناورات العسكرية، وبينها التواصل والتنسيق المستمر مع المقرات العليا وأنظمة القيادة والتحكم والعناصر البرية والبحرية والجوية، بحسب جولك.

وأوضح أنه خلال المناورات توجد ثلاث دول قادرة على أداء مهام من هذا النوع، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.

وأفاد بأن "مرلين سيدا" هي المسيرة البحرية الوحيدة القادرة على التنسيق والعمل مع العناصر الجوية والبحرية، بما فيها الغواصات، إضافة إلى تبادل المعلومات بشكل مستمر مع مقر القيادة.

وأكد أنها قادرة على أداء المهام الرئيسية، مثل الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات وبثها إلى مقرات أعلى ضمن مناطق القدرات الأساسية للحرب السطحية وتحت المياه.

وأفاد بأن الصناعات الدفاعية التركية تستعد في المرحلة المقبل لدمج "مرلين سيدا" مع الصواريخ التركية الموجهة متوسطة المدى "قوزغون".

ولفت إلى أن "مرلين سيدا" قادرة على الكشف والتعامل مع أنواع الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية، إضافة إلى امتلاكها قدرات عالية في الاتصال والتواصل والاشتباك مع طوربيدات خفيفة.

** حماية "الوطن الأزرق"

ووفق جولك، تمتلك "مرلين سيدا" نظام قيادة وتحكم على مستوى عالٍ من الدقة، وقادرا على متابعة سلاسل الأوامر والمهام وتوفير المعلومات في تدفق تسلسلي كنظام تحكم قيادة تكتيكي ونظام تحكم قيادة تشغيلي.

وأكد أن قيادة القوات البحرية التركية بدأت استخدام هذه المسيرة البحرية، التي أنتجتها شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية وحوض "سفينة" لبناء السفن، بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وختم بأن "مرلين سيدا" تتولى مهام مهمة للغاية في الدفاع عن "الوطن الأزرق" (الحدود البحرية التركية)، وأن القدرات التي ستظهرها هذه المسيرة البحرية ستجذب اهتمام العالم وتقدم مساهمات كبيرة في قطاع الصادرات التركي.