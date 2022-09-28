شنطوب يزور مقبرة الشهداء الأتراك في العاصمة المجرية

زار رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب مقبرة الشهداء الأتراك في العاصمة المجرية بودابست.

وذكرت مصادر صحفية أن شنطوب وضع إكليلاً من الزهور على صرح شهداء جبهة غاليجيا في الحرب العالمية الأولى في بودابست.

وأضاف أن شنطوب وقف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء الأتراك، ومن ثم تم عزف النشيد الوطني التركي والمجري، وبعدها وضع شنطوب أزهار القرنفل والورود على قبور الجنود، ووقع على دفتر الزائرين للمقبرة.

ورافق شنطوب كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين المجر وتركيا أتيلا تيلكي، وسفيرة تركيا في بودابست غولشن كارانيس أكشي أوغلو، وسفير المجر في أنقرة فيكتور ماتيس، ونائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية قوجة إيلي جميل يامان، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية نيغدة عمر فتحي غولر، ونائب حزب الحركة القومية عن اسطنبول حياتي أركاز، ونائب حزب إيي التركي عن ولاية مرسين بهيتش جيليك.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة رسمية.