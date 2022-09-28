نعمان قورتولموش يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تركيا

التقى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأفاد بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، أن قورتولموش التقى برؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع غداء في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتركيا بدعوة من رئيس البعثة ماير لاندروت.

وأوضح البيان، أن قورتولموش شارك في الاجتماع وأبدى وجهات نظر تركيا حول القضايا الوطنية والدولية، وأجرى تقييمات حول العدد من القضايا الراهنة.

وأشار بيان حزب العدالة والتنمية أنه تم تبادل وجهات النظر التركية في الاجتماع حول العديد من القضايا مثل آثار الهشاشة السياسية والاقتصادية ما بعد وباء كورونا، وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، ودور تركيا النشط في إنهاء الحرب وضمان السلام.

بدوره، أدان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا السفير ماير لاندروت الهجوم الإرهابي في ولاية مرسين ونقل تعازيه إلى الشعب التركي.