وزير الدفاع التركي: منفذو هجوم مرسين الإرهابي خططوا له في سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، إن لديهم معلومات بأن منفذي هجوم مرسين الإرهابي خططوا له في سوريا، مشدداً على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين وقمعهم في أوكارهم أينما كانوا.

وترحم أقار، خلال مشاركته في حفل بمناسبة يوم المصابين في الحروب، على روح الشرطي الذي استشهد جراء الهجوم الإرهابي على مخفر للشرطة في مرسين، أمس الثلاثاء، وتمنى الشفاء العاجل لزميله المصاب.

وفجر الثلاثاء أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، استشهاد شرطي وإصابة آخر في هجوم إرهابي استهدف مقراً للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد، موضحاً أن منفذي الهجوم امرأتان تنتميان إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال: "حصلت اشتباكات بين الإرهابيتين والعناصر الأمنية وتمكنت العناصر من إصابتهما، وعندما أدركتا أنهما لن تتمكنا من الفرار قامتا بتفجير نفسيهما".

أقار: اليونان تتعمد تصعيد التوتر

من جانب آخر قال وزير الدفاع التركي إن أثينا تتعمد تصعيد التوتر باستفزازاتها المتكررة واتهاماتها الباطلة تجاه تركيا.

وأضاف أن تحرش اليونان بالمقاتلات التركية يعتبر عملاً عدائياً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حلف شمال الأطلسي "ناتو" وقيمه.

وأكد أقار أن السياسيين اليونانيين يتحملون مسؤولية غرق المهاجرين في مياه بحري إيجة والمتوسط، منتقدا في هذا السياق تعامل أثينا مع طالبي اللجوء.

ودعا اليونان إلى طاولة الحوار لحل المشاكل بالطرق السلمية وفق القانون الدولي وفي إطار علاقات حسن الجوار والحوار المتبادل.

وتابع: "سيكون من مصلحة اليونان والمنطقة وحلف الناتو أن تنظر أثينا إلى تركيا بوصفها حليفاً وجاراً موثوقاً به وفعالاً بدلاً من اعتبارها تهديداً".