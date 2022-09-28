وزير الزراعة التركي يلتقي نظرائه ومسؤولين دوليين في إندونيسيا

التقى وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشجي بعدد من نظرائه ومسؤولين من المنظمات الدولية في إندونيسيا خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين.

وأفاد مصدر، أن الوزير كيريشجي التقى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي حيث بحث معه فرص التعاون بخصوص صادرات الألبان ومنتجاته.

وأضاف المصدر أن كيريشجي التقى بعدها بمفوض التنمية الريفية في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي والوفد المرافق له حيث أكد الجانبان على تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد والعمل المشترك في مجال الزراعة.

والتقى الوزير التركي مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو (فاو)، وقال كيريشجي أنهم يولون أهمية للابتكار والرقمنة في الزراعة من حيث زيادة القدرة الإنتاجية وسلامة الأغذية، مؤكداَ أنهم منفتحون على التعاون المستقبلي في هذا الصدد.

واجتمع كيريشجي مع نظيره الكمبودي فينج ساخون حيث أشار إلى أنه سيزور كمبوديا في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية التركية - الكمبودية المشتركة.