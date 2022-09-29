أردوغان: حذرنا الولايات المتحدة واليونان من تسليح الجزر في بحر إيجة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة للولايات المتحدة واليونان حول تسليح الجزر التي تتمتع بوضع غير عسكري في بحر إيجة، مؤكداً أن المسيرات التركية حددت أماكن المدرعات التي نشرتها اليونان في جزيرتي "ميديلّي" و"سيسام".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية المحلية، وتطرق فيها إلى كافة الملفات الإقليمية والدولية.

وأضاف أردوغان: "وجهنا التحذيرات اللازمة للولايات المتحدة واليونان من خلال خارجيتنا، وأبلغنا الأمم المتحدة بالموضوع في 17 سبتمبر/أيلول الجاري"، مضيفاً: "ننتظر من الولايات المتحدة ألا تدفع اليونان للانخراط في حسابات خاطئة وألا تسمح بالتلاعب بالرأي العام الدولي".

وبيّن أنه لا يمكن قبول إرسال الولايات المتحدة كل هذه الكمية من الأسلحة والذخائر والمدرعات إلى جزيرتي "ميديلّي" و"سيسام".

وأكّد أن المسيرات التركية رصدت وحددت جميع المدرعات التي قدمتها واشنطن للجانب اليوناني في الفترة الأخيرة، وكذلك الأماكن التي تمركزت فيها تلك المدرعات.

والأحد الماضي، كشفت مصادر أمنية أن طائرات مسيرة تركية رصدت قيام اليونان بنقل 23 مدرعة إلى جزيرة ميديلّي "لسبوس" و18 أخرى إلى سيسام "ساموس" يومي 18 و21 أيلول/ سبتمبر الجاري، وكانت المدرعات هذه، قد وصلت قبل ذلك إلى ميناء دده أغاج "أليكساندروبولي".

ولفت أردوغان إلى أن المدرعات الأمريكية في اليونان تستخدم لتهديد تركيا، لكنها تنتشر بذريعة استخدامها ضد روسيا.

وشدّد على ضرورة نزع الأسلحة من الجزر التي تتمتع بوضع غير عسكري في بحر إيجة وفقًا لاتفاقية لوزان للسلام.

وشدّد الرئيس التركي على أن الولايات المتحدة لا تتصرف بطريقة عادلة في التعامل بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي/الناتو، موضحاً أنه ليس هناك مجال للمقارنة بين وضع تركيا واليونان في الناتو؛ لأن الجيش التركي ضمن الأوائل الخمسة في الحلف سواء من حيث النفقات التي تدفعها أو القوات البرية والقوة التي تمنحها.

رفع حظر الأسلحة عن قبرص الرومية لن يبقى دون رد

في سياق آخر، قال أردوغان إن رفع الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص الرومية لن يبقى دون رد.

وأضاف: "يجب أن يعلم الجميع أننا سنتخذ كل التدابير لضمان أمن القبارصة الأتراك"، مشيراً إلى عدم وجود تفسير لقرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة، "لا من حيث المضمون ولا من حيث التوقيت".

حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسياً

وفي الملف الأوكراني، قال أردوغان إن "تنظيم الاستفتاء في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا يجلب المشاكل"، مضيفاً: "كنت أتمنى حلا بالطرق الدبلوماسية بدلاً من الاستفتاء".

وحذر الرئيس التركي من العواقب الكارثية للحرب النووية، مؤكداً أن أفضل حل للحرب الروسية - الأوكرانية هو الدبلوماسية.

تطبيق الاتفاقيات الخاصة بسوريا

وفي إجابته حول الأسئلة المتعلقة بالشأن السوري، طالب أردوغان الولايات المتحدة وروسيا بتطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا معهما بخصوص سوريا، عام 2019.

وقال: "يجب على واشنطن وموسكو تطبيق الاتفاقيات التي أبرمناها معهما في 2019، إذ لا يزال تنظيم واي بي جي/ بي كي كي ينتشر بالقرب من حدودنا بشكل مخالف لتلك الاتفاقيات".

إنشاء محطة طاقة نووية

وفي الشأن المحلي، أعلن الرئيس أن تركيا تعتزم إنشاء محطة للطاقة النووية في ولاية سينوب شمالي البلاد.

وأوضح: "سنتخذ خطوة لإنشاء محطة للطاقة النووية في ولاية سينوب، أجريت محادثات مفصلة مع السيد بوتين حول هذا الأمر ونواصل هذه المحادثات".

وفي الملف الاقتصادي، توقع أردوغان أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5 % خلال عام 2022.

وأردف: "أتمنى من البنك المركزي التركي خفض الفائدة قليلاً في اجتماعه القادم وخفضها إلى خانة الآحاد مع حلول نهاية العام الجاري".