أردوغان: سأبحث مع بوتين المشكلات القائمة بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث مع بوتين مساء اليوم المشكلات القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، في مؤتمر الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين لاتحاد التجار والحرفيين الأتراك.

وقال أردوغان إن تركيا لن تعاني الشتاء القادم مقارنة بالعديد من الدول، وذلك بفضل مشاريع خطوط الأنابيب الضامنة لأمن إمدادات الطاقة، وبفضل الاتفاقيات المبرمة ومستودعات الغاز الطبيعي المسال وأنشطة التنقيب الجارية في البحر الأسود وشرقي المتوسط.

وأضاف: "مساءً سيكون لي حديث مع الرئيس بوتين وستكون فرصة لبحث المشاكل بينهم وبين أوكرانيا. ما لم تطرأ حالة استثنائية فإننا سنمضي أشهر الشتاء دون مشاكل مقارنة بالعديد من بلدان العالم".