أردوغان يشارك في افتتاح الألعاب الدولية للشعوب الرحل

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في افتتاح النسخة الرابعة للألعاب الدولية للشعوب الرحل المقامة في منطقة إزنيق بولاية بورصة غربي البلاد.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، شكر الرئيس أردوغان كافة القائمين على تنظيم هذه النسخة التي تمنى النجاح لها.

وأشار أن النسخ الثلاثة الأولى لهذه الألعاب أقيمت في قرغيزيا أعوام 2014 و2016 و2018.

وأضاف أنه تم قبول هذه الألعاب كرياضية تقليدية في قمة قادة منظمة الدول التركية، مشيرا أن هذه الألعاب تُنظّم مرة كل عامين.

ولفت إلى أن التواصل الذي سيجري بين الدول المشاركة في ألعاب الشعوب الرحل، سيفتح بابًا جديدًا للدبلوماسية الثقافية لجميع المشاركين.

وأردف: "أعتقد أن هذه الألعاب التي تقوم على السلام والتضامن والتعاون، هي منصة تعاون فريدة من نوعها في وقت تعاني فيه منطقتنا من الصراعات الدينية والعرقية والتوترات والأزمات".

وأعرب أردوغان عن سعادته لاستضافة بلاده هذه الألعاب في مدينة إزنيق التي تتمتع بتاريخ وحضارة عميقة الجذور.

وأشار إلى أن أكثر من 3 آلاف متسابق من 102 دولة حول العالم، سيشاركون في النسخة الحالية للألعاب الدولية للشعوب الرحل.