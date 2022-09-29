أقار يعلن استهداف تركيا لمواقع إرهابية حساسة في العمق العراقي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن القوات المسلحة استهدفت الثلاثاء 16 مغارة ووكرا ومركز قيادة للإرهابيين على عمق 140 كم شمال العراق.

وأكد أقار في مؤتمر صحفي عقده الخميس بولاية شرناق (جنوب شرق)، أن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي لا يمثل أشقاءنا الأكراد في أي وقت من الأوقات.

وأضاف: "السوريون والعراقيون أشقاؤنا وليس لدينا أي مشاكل معهم، إن مشكلتنا مع الإرهابيين، وكفاحنا ضد الإرهابيين سيتواصل حتى تحييد آخر إرهابي".

وأكد أن عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق تتواصل بحزم وبنجاح كبيرين.

وأوضح أنه قبل يومين، استهدفت القوات المسلحة التركية معاقل الإرهابيين بعمق 140 كيلومترًا بعملية جوية، ونجحت في ضرب وتدمير 16 هدفًا في أسوس منها 16 منها مغارات وأوكار وما يعرف بمركز قيادة للإرهابيين.

وشدد أن عناصر "بي كي كي" في شمال العراق و امتداده "واي بي جي" شمالي سوريا إرهابيون من نفس التنظيم، ويشكلون تهديداً لتركيا ولـ85 مليون من شعبها.

يذكر أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.