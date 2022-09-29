الأمن التركي يوقف 3 إرهابيين من تنظيم بي كي كي شمالي سوريا

نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية أمنية في شمال سوريا أوقف خلالها 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي"، كانوا يسعون لارتكاب عمل إرهابي ضد قوات الأمن داخل تركيا.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، الخميس، أن الإرهابيين كانوا يخططون للانتقال إلى جبال الأمانوس جنوبي تركيا، عبر تل رفعت - اعزاز ثم ولاية كيليس المحاذية للحدود السورية.

وأضافت أن تنظيم "بي كي كي" الانفصالي أوكل إلى الإرهابيين الموقوفين مهمة تنفيذ عمل إرهابي ضد قوات الأمن داخل تركيا.

وأوضحت أن فرق الاستخبارات ضبطت أسلحة وتجهيزات مع الإرهابيين وهم من الجنسية التركية.