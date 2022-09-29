الرئيس التركي: مرتاحون لنجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن ارتياحه لنجاح عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان وبوتين بحثا آخر التطورات في الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تمديد فترة آلية نقل الحبوب التي ستنتهي في تشرين الثاني / نوفمبر فيه مصلحة مشتركة.

وأكد أردوغان لبوتين أن تركيا تعمل على مسألة تصدير الأسمدة والحبوب الروسية بلا انقطاع.

وأضاف البيان أن الرئيس أردوغان أعرب عن ارتياحه لنجاح عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي ظلت تركيا تعمل عليها منذ فترة طويلة، وكذلك عن سير اتفاقية اسطنبول لنقل الحبوب التي تم التوصل إليها بدعم من الأمم المتحدة.

وقال الرئيس أردوغان إن هناك "حاجة إلى خطوات لتخفيف التوترات من أجل تمهيد الطريق أمام تطورات أكثر إيجابية".

وتوقع أن تتخذ روسيا خطوات لتسهيل هذه العملية، لا سيما مسألة انضمام بعض المناطق في أوكرانيا إلى روسيا.

وطلب أردوغان من الرئيس الروسي إتاحة فرصة أخرى للمفاوضات، مؤكداً استعداد تركيا للعب دورا لتيسير هذا المسار.