تركيا تحتل المرتبة 37 عالميا على "مؤشر الابتكار العالمي"

حققت تركيا مستوى قياسيا على "مؤشر الابتكار" العالمي، وفق ما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

وأوضح ورانك في تغريدة على تويتر الخميس، أن تركيا صعدت 14 درجة في العامين الماضيين، واحتلت المرتبة 37 عالميا من أصل 132 دولة.

وأكد أن نظام البحث والتطوير والابتكار الذي أنشأته تركيا منذ 20 عاما يواصل تحقيق نجاحات جديدة.

ومؤشر الابتكار مقياس لأداء الابتكار في الدول عبر مدخلات ومخرجات الابتكار، بناء على المؤسسات والقوى العاملة والبنية التحتية وتطور الأسواق والأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

ويرتّب مؤشر الابتكار العالمي الأداء الابتكاري لنحو 132 بلدا واقتصادا في كل أنحاء العالم، باستخدام أكثر من 80 مؤشرا.

ويوفر هذا التقرير، الذي يشارك في نشره جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، ترتيبا سنويا لقدرات وأداء الاقتصادات في مجال الابتكار على الصعيد العالمي.