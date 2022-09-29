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تشاوش أوغلو: الولايات المتحدة تخلت عن الحياد في قبرص وإيجة لصالح اليونان

وكالة الأناضول للأنباء
دنيزلي
نشر في 29.09.2022 13:59
آخر تحديث في 29.09.2022 14:04
وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب العدالة والتنمية في ولاية دنيزلي غربي تركيا الأناضول وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب العدالة والتنمية في ولاية دنيزلي غربي تركيا (الأناضول)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن الولايات المتحدة تخلت عن سياسة الحياد والتوازن في قضيتي قبرص وبحر إيجة لصالح اليونان، مؤكداً أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه خطوات اليونان.

وأضاف تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي بولاية دنيزلي غربي تركيا، أن اليونان تنتهك وضع الجزر منزوعة السلاح بشكل يخالف القانون الدولي.

وأكد أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات اليونان، وستتخذ التدابير اللازمة حيالها.

وأردف: "في الآونة الأخيرة تخلت الولايات المتحدة عن سياستها السابقة بالحياد والتوازن، واتخذت خطوات لصالح اليونان، كما قامت برفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية الجنوبية لمدة عام".

وتابع: "بوصفنا دولة ضامنة، سنرسل التعزيزات اللازمة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، وسنتخذ الخطوات الضرورية سواء في بحر إيجه أو في جزيرة قبرص، للدفاع عن مصالحنا وأمننا وحماية حقوق القبارصة الأتراك".

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