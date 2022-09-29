رئيس البرلمان التركي يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره المجري

بحث رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب مع نظيره المجري لازلو كوفر، العلاقات بين البلدين في العاصمة بودابست، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمجر.

وبعد لقاء وفدي البلدين في مقر البرلمان المجري، أمس الأربعاء، عقد شنطوب وكوفر مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وأوضح شنطوب أنهما تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية تتمتع بمستويات مميزة.

وأشار إلى أزمتي الطاقة واللاجئين في المنطقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأنه بحث مع نظيره المجري هذين الملفين.

وقال شنطوب إن تركيا والمجر تمتلكان وجهات نظر مماثلة فيما يخص المشاكل الإقليمية والدولية.

وشكر المجر لدعمها تركيا في مفاوضات عضويتها للاتحاد الأوروبي.

ولفت أن تركيا وقعت اتفاقية الصداقة الأولى مع المجر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 1923، مشيرا إلى إعلان 2024 عام الثقافة التركية المجرية.

بدوره، أفاد رئيس البرلمان المجري، أن العلاقات بين البلدين جيدة جدا، وأنهما حطما رقما قياسيا العام الماضي في العلاقات التجارية.

وأشاد بدور الوساطة التركية في التوصل إلى اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية، الأمر الذي ساعد على قطع الطريق أمام أزمة غذاء عالمية.