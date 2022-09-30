أردوغان يشيد بمتانة تركيا أمام الأزمة الاقتصادية العالمية

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمتانة البلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بكورونا وتوسعت جراء حرب أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة خلال مشاركته في "قمة التحوّل الاقتصادي والنماذج الجديدة" التي أقيمت في ولاية إسطنبول.

وقال أردوغان إن العالم يحاول فهم التحديات الجديدة الناجمة عن وباء كورونا وفترة ما بعد الحرب، والتكيف معها.

وأوضح أنه يمكن القول إن تركيا متقدمة في هذا الصدد على الدول الأخرى في العالم لأنها واجهت هذه التحديات منذ فترة طويلة جدًا.

وتابع: "أثبتنا أننا نسير على الطريق الصحيح من خلال المتانة التي تحلينا بها والقفزات التي حققناها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بالوباء وتوسعت جراء الحرب".