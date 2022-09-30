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الأمن التركي يدمر مغارة ضخمة لتنظيم "بي كي كي"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.09.2022 16:26
آخر تحديث في 30.09.2022 16:27
الأمن التركي يدمر مغارة ضخمة لتنظيم بي كي كي

نجحت قوات الأمن التركي في تدمير مغارة ضخمة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد، في إطارعملية "أرن الحصار 37".

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان الجمعة، إن قوات الدرك نفذت عملية في مغارة يستخدمها التنظيم معسكرا تدريبيا لعناصره، مؤلفة من 7 طوابق.

وعثرت القوات على جثث 3 إرهابيين في المغارة قٌتلوا في اشتباكات سابقة، وكذلك بندقية كلاشنكوف و28 قذيفة دوشكا، و2 مضاد طائرات، وذخيرة ومعدات.

وأشار البيان إلى استمرار عملية "أرن الحصار 37" الأمنية في المنطقة بعزيمة وإصرار، والتي انطلقت بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، بدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي.

يذكر أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

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