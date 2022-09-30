الاستخبارات التركية تحيّد خلية تابعة لداعش شمالي سوريا

أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد 19 إرهابيا خلال عملية استهدفت خلية تابعة لتنظيم "داعش" شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، إن جهاز الاستخبارات اكتشف خلية خاصة شكلها "داعش" بهدف تنفيذ عمليات ذات تأثير كبير ضد المؤسسات التركية الناشطة في سوريا، لا سيما عناصر الجيش.

وأوضحت المصادر أن قوات محلية تابعة للجيش الوطني السوري نفذت عمليات ضد الخلية في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام"، بدعم من الاستخبارات التركية.

وكشفت أن العملية أسفرت عن تحييد 19 إرهابيا، وأن أحدهم ضبط قتيلا، وتمت السيطرة على كميات من المتفجرات والأسلحة والذخائر.

وبحسب المصادر، اعترف الإرهابيون الموقوفون أنهم أجروا عمليات استطلاع مكثفة ضد القواعد العسكرية والمؤسسات التركية الموجودة في سوريا.

كما أظهرت الإفادات أن هؤلاء كانوا يراقبون التحركات الروتينية اليومية للعربات العسكرية التركية في الأراضي السورية، ونفذوا 4 محاولات لاستهدافها خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2022.