السويد ترفع حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلنت السويد، الجمعة، رفعها حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية تقدمها بطلب الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت المؤسسة السويدية المعنية بمراقبة تصدير السلاح، في بيان، إنها ستسمح مجددا بتصدير السلاح إلى تركيا، مشيرة إلى أن قرارها الأخير مرتبط بطلب الانضمام إلى عضوية الناتو.

وأوضح بيان المؤسسة السويدية أن القرار يشمل الأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات المتعلقة بمجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.

وقال رئيس المؤسسة، كارل ايفرتسون، في وقت سابق، إن الأسلحة يتم تصديرها وفق شروط تحددها لجنة الدفاع السويدية.

وفي تصريح صحفي، أكد كارل أن تركيا ليست بحاجة إلى الأسلحة السويدية في الوقت الحالي، لأنها لا تشتري أسلحتها من السويد".

وأردف "ندرس الطلبات المقدمة من لجنة الدفاع على أساس كل حالة على حدة، ويمكننا بيع أسلحة لتركيا بظروف اليوم".

ومن الجدير بالذكر، أن السويد فرضت حظر على تصدير السلاح إلى تركيا اعتبارا من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وتقدمت 3 شركات خاصة بطلبات بيع سلاح إلى تركيا بعد التاريخ المذكور، لكن السلطات السويدية لم توافق على تلك الطلبات. وفق ما ذكرت الإذاعة الرسمية بالسويد.