تركيا تدين بأشد العبارات هجوم كابل الإرهابي

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها بأشد العبارات هجوما إرهابيا استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابل، وخلف 19 قتيلا.

وقالت الوزارة، في بيان الجمعة، إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة العديد من الأشخاص بينهم طلاب، جراء اعتداء إرهابي استهدف مركزا تعليميا في كابل.

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي اللاإنساني، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ونقدم التعازي لذويهم والشعب الأفغاني الشقيق ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن متحدث الشرطة الأفغانية خالد زدران، مقتل 19 شخصا وإصابة 27، إثر تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا في كابل.