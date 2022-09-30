تشاوش أوغلو: سنرد بخطوة ملموسة على قرار واشنطن بشأن قبرص الرومية

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده سترد بخطوة ملموسة على قرار واشنطن الخاص برفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص الرومية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بولاية موغلا غرب البلاد، حيث أوضح فيها أن مجلس الأمن القومي التركي تناول الموضوع (رفع حظر توريد الأسلحة) في اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي.

وأضاف: "كيف وصلنا لهذه النقطة، إننا دولة ضامنة، ولهذا السبب نحن مضطرون للدفاع عن حقوق قبرص التركية وأشقائنا القبارصة الأتراك".

وأشار إلى أن أبرز أسباب قرار حظر توريد السلاح إلى قبرص الرومية، هو أن هذا البلد يعد من أهم البلدان المعروفة بغسيل الأموال.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقول إنها بدأت مؤخرا التعاون مع قبرص الرومية بهذا الخصوص (غسيل الأموال).

وتابع: "لكن يجب ألا يكون الثمن هو السماح لقبرص الرومية بالحصول على السلاح، يمكن أن يكون المقابل بشكل آخر، مادي مثلا".

وأكد على أنه يوجد في الجزيرة توازن تركي-رومي، لافتا أن الولايات المتحدة كانت تتبع سياسة متوازنة مع تركيا واليونان، لكنها بدأت الابتعاد عن هذه السياسة في العامين الأخيرين.

وأشار أن تركيا حذرت الولايات المتحدة جراء ذلك، مضيفا: "لكن واشنطن مع قرارها الأخيرة ابتعدت عن سياسة التوازن بشكل كامل، وأصبحت تنحاز لليونان".

وأوضح أنه "بغض النظر عن حصول قبرص الرومية على السلاح (تطبيق القرار)، اتخذت تركيا على الدوام التدابير اللازمة لحماية قبرص التركية، وستقوم باتخاذ المزيد من التدابير بعد القرار الأمريكي الأخير، من حيث الأسلحة".

وأضاف: "سنرد بخطوة ملموسة على قرار واشنطن، وبما أنكم تريدون التصعيد، سنقوم بكل ما يجب في مواجهة ذلك، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة من أجل حماية قبرص التركية والقبارصة الأتراك".