وزير الدفاع التركي يلتقي قادة القوات في شمال العراق

اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أمس الخميس، مع قادة القوات في شمال العراق وعلى خط الحدود.

وزار أقار برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقائدي القوات البرية موسى آفسفار، والجوية حسن كوجوك آقيوز، قيادة فرقة المشاة الثالثة والعشرين بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

كما عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قادة القوات على الحدود وخارجها.

وتلقى الوزير التركي من القادة معلومات عن آخر الأوضاع في الميدان ووجه تعليمات لهم.

وهنأ القوات بعمليات مكافحة الإرهاب الناجحة التي تنفذ بتضحيات وبطولات كبيرتين.

وأشار أقار أنهم عازمون على القضاء على الإرهاب.

وأوضح القادة أن القوات تتمتع بمعنويات عالية وجهوزية تامة لتنفيذ أي مهام.

وتنفذ تركيا عمليات في شمال العراق لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا وإيران.