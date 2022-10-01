أردوغان: سنفتتح مصنع السيارة الكهربائية المحلية توغ في بورصة نهاية الشهر

كشف أردوغان أنه في 29 أكتوبر سيتم افتتاح مصنع السيارة الكهربائية المحلية توغ/ TOGG في منطقة غمليك (بولاية بورصة) ونطلق الإنتاج المتسلسل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

من جانب آخر، أكد الرئيس أردوغان أن الدبلوماسية التركية تشهد أكثر مراحلها نجاحًا.

وقال: "أقولها وبفخر كبير، الدبلوماسية التركية تشهد أكثر مراحلها نجاحًا".

وبين الرئيس التركي أن بلاده ننتهج سياسة بنّاءة ونشطة في حل المشاكل العالمية والإقليمية.

وأضاف: "مثلما أننا لا نسعى للتوتر، فإننا لا نرضخ أيضًا للضغوط".

وحول اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية، قال إن الاتفاقية المبرمة نتيجة جهود أنقرة تعد "أحد أكبر النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة ذات السمعة المتزعزعة".

كما شدد أردوغان أن موقف تركيا المبدئي الحازم حول عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي لن يتغير لغاية وفائهما بالتعهدات المقدمة لأنقرة.

وقال : "سنحافظ على موقفنا المبدئي والحازم في هذا الخصوص (عضوية السويد وفنلندا في الناتو)، لغاية الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلدنا".

وحول الشأن اليوناني، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تشجيع اليونان التي تسلّح الجزر في بحر إيجه، لا يمت بصلة للعقل وروح التحالف، وسياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون لصالح أحد.