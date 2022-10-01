المدرب التركي فاتح تريم يفوز بجائزة "القدم الذهبية 2022"

فاز المدرب التركي الشهير فاتح تريم، بجائزة "القدم الذهبية 2022" التي تمنحها إمارة موناكو الفرنسية.

وذكر بيان عن منظمي الفعالية، الجمعة، أن تريم فاز بالجائزة من بين 4 أسماء مرشحة لنيلها في 2022.

وأضاف أن تريم سيتسلم الجائزة في حفل توزيع "جوائز الأبطال" الذي يستضيفه منتدى غريمالدي بمدينة مونتي كارلو في 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووصف البيان تريم "بالمرجع الرياضي" في تركيا وعالم كرة القدم.

و"القدم الذهبية" إحدى الجوائز المرموقة في عالم كرة القدم، سبق وأن فازت بها أسماء أسطورية، مثل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، والفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه".

ولد تريم في ولاية أضنة في 4 سبتمبر/ أيلول 1953، وهو لاعب كرة قدم ومدرب سابق للمنتخب الوطني والعديد من الأندية التركية أبرزها غلاطة سراي، كما تولى تدريب فريقي فيورنتينا وإيه سي ميلان الإيطاليين.

وقاد تريم المنتخب التركي خلال مسيرته التدريبة، للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا عام 1996 في إنجلترا، وذلك لأول مرة في تاريخ المنتخب.

كما أحرز المركز الثالث مع المنتخب في بطولة أمم أوروبا "يورو 2008" التي استضافتها النمسا وسويسرا.

وفي 2000، قاد تريم نادي غلاطة سراي للظفر بكأس الاتحاد الأوروبي، ليصبح أول مدرب تركي يفوز بكأس على المستوى الأوروبي.