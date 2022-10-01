قبرص التركية تعلن أنها سترد على رفع واشنطن حظر الأسلحة عن الجانب الرومي

أكد وزير خارجية جمهورية قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، العزم على التسلح ردا على رفع واشنطن حظر توريد الأسلحة عن قبرص الرومية.

وأشار أرطغرل أوغلو في بيان ، الجمعة، إلى أن عملية التسلح ستتم مع أنقرة.

ودعا الجانب الرومي إلى الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها التصعيد قائلا: "إن عمليات التسلح في الماضي حولت الجزيرة إلى بحيرة دماء".

كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، أن بلاده سترسل مزيدا من القوات إلى جمهورية قبرص التركية لحماية الأتراك فيها، وتوفر كل ما يحتاجون إليه من أسلحة.

وفي 17 من أيلول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023.

وأدانت الخارجية التركية بشدة تمديد واشنطن قرارها المتخذ في الشهر نفسه من 2020، بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص الرومية لمدة عام خلال السنة المالية 2023.

وفرضت واشنطن حظرا على توريد الأسلحة إلى قبرص بشطريها في عام 1987، أملا في تشجيع إعادة توحيد الجزيرة التي قسمت منذ الغزو التركي في عام 1974 واحتلال قسمها الشمالي، رداً على انقلاب نفذه قوميون قبارصة يونانيون أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان.