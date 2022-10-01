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تركيا: تحييد 3 إرهابيين من "بي كي كي" شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.10.2022 13:51
آخر تحديث في 01.10.2022 14:24
تركيا: تحييد 3 إرهابيين من بي كي كي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

ولفتت في بيان إلى تحييد 3 إرهابيين في منطقة عملية "المخلب- القفل" المتواصلة بنجاح شمالي العراق.

وقالت الوزارة في البيان، إن القوات المسلحة التركية تواصل بكل حزم وفعالية مكافحة الإرهابيين.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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