منذ بداية العام الجاري.. تركيا تنقذ 16 ألف مهاجر في بحر إيجة

قامت فرق خفر السواحل التركي، بإنقاذ حوالي 16 ألف مهاجر غير نظامي، دفعتهم القوات اليونانية نحو المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأنقذت الفرق 15932 مهاجرا في سواحل ولايات جناق قلعة وباليكسير وإزمير وأيدين وموغلا بين 1 يناير و 30 سبتمبر 2022.

وانتشلت الفرق جثث 18 مهاجرا، وتم القبض على 98 مهربا للبشر.

وتواصل فرق خفر السواحل التركية مساعيها من أجل الحيلولة دون تعرض المهاجرين غير النظاميين لخطر الموت في البحار أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

وإلى جانب مخاطر رحلتهم، يتعرض المهاجرون لمعاملة سيئة من عناصر الأمن اليوناني، حيث يتعرض معظمهم للضرب والدفع بهم إلى البحر دون سترة نجاة، ومصادرة أغراضهم الثمينة.