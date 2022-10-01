منظمة الدول التركية تختار مدينة إسطنبول "عاصمة الشباب" للعام 2023

أعلن وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، الجمعة، أن منظمة الدول التركية منحت مدينة إسطنبول لقب "عاصمة الشباب في العالم التركي" لعام 2023.

جاء ذلك في كلمة للوزير محمد محرم قصاب أوغلو في اجتماع وزاري لمنظمة الدول التركية، في نسخته الرابعة للألعاب الدولية للشعوب الرحل المقامة في منطقة إزنيق بولاية بورصة.

وأشاد قصاب أوغلو بنجاح مدينة بخارى الأوزبكية في استضافة فعاليات عاصمة الشباب في العالم التركي لعام 2022، وشكر نظيره الأوزبكي أدهم إكراموف والقائمين على الفعالية.

وأردف أن تركيا ستستلم اللقب من أوزبكستان عام 2023، مؤكدا أن مدينة إسطنبول ستحمل اللقب بكل فخر وستعزز التعاون بين شباب العالم التركي.

وأعرب عن تطلعات بلاده في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاريع في إسطنبول، مثل منتدى رواد الأعمال الشباب ومنتدى القادة الشباب تحت مظلة المنظمة.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة ومقرها إسطنبول، إلى تطوير التعاون بين الدول التركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.