استشهاد شرطي تركي في منطقة درع الفرات

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد شرطي متأثرا بجراحه، إثر عملية إرهابية في منطقة درع الفرات شمالي سوريا.

وأشار مراسل الأناضول أنّ العملية الإرهابية استهدفت قاعدة لشرطة العمليات الخاصة بمنطقة درع الفرات.

وشارك في مراسم تشييع الشهيد بولاية غازي عنتاب الوالي داوود غُل ووالي كيليس رجب صوي تورك، وقادة من الجيش التركي وقائد شرطة العمليات الخاصة سلامي توركر وممثلين عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

ويمثل "واي بي جي"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.