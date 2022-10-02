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السلطات التركية تعثر على طائرة شراعية لمنفذتي هجوم مرسين الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 02.10.2022 10:29
آخر تحديث في 02.10.2022 13:55
الطائرة التي عثرت عليها السلطات التركية الأناضول الطائرة التي عثرت عليها السلطات التركية (الأناضول)

عثرت قوات الأمن التركية على طائرة شراعية (باراموتور) استخدمتها منفذتا هجوم مرسين لدخول الأراضي التركية من سوريا.

وفي فعالية لحزب العدالة والتنمية التركي بولاية غريسون شمالي البلاد، أكد وزير الداخلية سليمان صويلو أن منفذتي الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بولاية مرسين دخلتا الأراضي التركية قادمتين من مدينة منبج السورية.

وأشار إلى أنّ الإرهابيتين حلقتا مدة تراوح بين 12 ـ 13 ساعة، ووصلتا قرب شاطئ بقضاء طرسوس بولاية مرسين.

وبحسب المعلومات الصحفية، تم العثور صباح السبت في منطقة "تشوبلو" على أجزاء من الطائرة الشراعية التي استخدمتها الإرهابيتان.

وفي وقت سابق أعلن صويلو، استشهاد شرطي وإصابة آخر بجروح في هجوم إرهابي استهدف مقرا للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين الثلاثاء الماضي، أن منفذتي الهجوم امرأتان تنتميان إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال: "حصلت اشتباكات بين الإرهابيتين والعناصر الأمنية وخلالها تمكنت العناصر الأمنية من إصابة الإرهابيتين، وعندما أدركتا أنهما لن تتمكنا من الفرار قامتا بتفجير نفسيهما".

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