السيدة الأولى تستضيف نظيرتها الأوكرانية في إسطنبول

استضافت السيدة الأولى أمينة أردوغان نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا، في قصر "وحيد الدين" في إسطنبول، مساء اليوم الأحد.

وأعربت عقيلة الرئيس التركي في تغريدة عن سعادتها لاستضافة أولينا زيلينسكا.

وقالت: "أؤمن بأننا سنضمد بالتعاون جراح الشعب الأوكراني، خاصة النساء والأطفال المتضررين من الحرب".

وأكدت أردوغان أن تركيا، كما كانت منذ البداية، ستواصل نضالها الدبلوماسي في كل مجال من أجل إحلال السلام.

كما تقدمت بالشكر إلى زيلينسكا لتوقيعها على خطاب النوايا الحسنة المتعلق بمشروع "صفر نفايات".

ويقوم مشروع "صفر نفايات" على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع، ومن ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول 2030.

بدورها أطلعت سيدة أوكرانيا الأولى نظيرتها التركية على التطورات الأخيرة في بلادها التي تخوض حربًا مع روسيا.

وسلمت زيلينسكا لأردوغان رسالة شكر من زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على الدعم المقدم لأوكرانيا.

وأعربت عن ترحيبها باستضافة تركيا 1300 يتيم أوكراني وطلبت الدعم لإجلاء نحو 200 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى تركيا.

وقالت إن "قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان القوية ومهارته الدبلوماسية ساهما في فتح ممر الحبوب وضمان تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا".

وأوضحت أن ممر الحبوب الذي فتح بموجب اتفاق إسطنبول أنقذ العالم من أزمة غذاء كبيرة.

كما طلبت زيلينسكا الدعم لتوفير سيارات الإسعاف والحاضنات لأوكرانيا نظرًا لزيادة الاحتياجات في مجال الصحة بسبب الحرب.