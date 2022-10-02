تركيا: القبض على 15 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، القبض على 15 إرهابيا بينهم 6 قياديين من تنظيمي "داعش"، و"بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وذكرت الداخلية التركية في بيان أن قيادة الدرك في ولاية غازي عنتاب التركية جنوب البلاد، أشرفت على العملية التي نُفّذت، يوم الخميس الماضي، في مدينتي الباب وجرابلس التابعتين لمحافظة حلب (شمال).

وأضاف البيان أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية تفيد باعتزام إرهابيين من "داعش" و"بي كي كي" عبور الحدود من سوريا إلى تركيا بهدف القيام بعمليات إرهابية وانتحارية وتخريبية واغتيالات ضمن الأراضي التركية.

وأكدت أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 11 إرهابيا من تنظيم داعش في مدينتي الباب وجرابلس خلال العملية.

وأضاف أن بين الإرهابيين المقبوض عليهم، اثنان من القضاة الشرعيين المزعومين لدى داعش، وآخر مسؤول عن العمل الاستخباراتي، وآخر عن جباية الزكاة، واثنين عن منصات التنظيم في وسائل التواصل الاجتماعي، و5 مقاتلين.

فيما أكد البيان نفسه، القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، في نفس الفترة والمنطقتين ذاتهما، ليرتفع بذلك إجمالي المقبوض عليهم إلى 15 إرهابيا.