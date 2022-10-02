تركيا تشارك بصفة مراقب في الانتخابات العامة في البوسنة والهرسك

بدعوة من مجلس الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك، حضر وفد تركي اليوم بصفة مراقب في الانتخابات التي تشهدها البوسنة والهرسك، لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي ونواب البرلمان وأعضاء المجالس التشريعية إضافة للهيئات التشريعية في 10 كانتونات بالبلاد.

وضم الوفد التركي كلاً من رئيس الهيئة العليا للانتخابات، محرم آق قايا، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد سعيد كيراز أوغلو، والنائب البرلماني عن حزب الحركة القومية، كامل أيدين.

وفي حديثه للأناضول، قال "آق قايا" إنهم يراقبون الانتخابات المذكورة، بناء على دعوة من مجلس الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك.

وأضاف أنهم زاروا عدداً من المراكز الانتخابية ومراكز فرز الأصوات في العاصمة سراييفو ومدن أخرى في البلاد.

وأشار إلى ملاحظتهم ارتفاع معدّل المشاركة في الانتخابات البوسنية، معرباً عن أمله في أن تجلب الخير لشعب البوسنة وديمقراطيتها.

وصباح الأحد، توجه البوسنيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي ونواب البرلمان وأعضاء المجالس التشريعية في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة إضافة للهيئات التشريعية في 10 كانتونات بالبلاد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلاد 3 ملايين و368 ألفا و666.