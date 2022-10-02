صويلو يعلن بدء عمليات "أرن الحصار" الأمنية للخريف والشتاء

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، بدء عمليات "أرن الحصار" الأمنية لخريف وشتاء 2022 - 2023.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، أن العمليات الجديدة سيشارك فيها ألف و600 عنصر.

وأضاف أن عمليات "أرن الحصار" الأمنية لربيع وصيف العام الجاري، أسفرت عن تحييد 98 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي".

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.