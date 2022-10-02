قالن يجري مباحثات مع رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني حول آخر المستجدات

التقى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، في إسطنبول اليوم وبحث معه مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أوردت مصادر في الرئاسة التركية.

وأكدت المصادر أن الطرفين أكدا ضرورة إعادة بناء أرضية للحوار لإنهاء الحرب على أساس سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وفي إطار القانون الدولي.

وأضافت أن تركيا جددت رفضها لضم روسيا مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية.

وأكدت أهمية دعم المجتمع الدولي بأكمله جهود تركيا الصادقة لإنهاء الحرب وإرساء السلام.

والجمعة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية (شرق)، وسط رفض وتنديد غربي واسع.

وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.