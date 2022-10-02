متحدث الرئاسة التركية يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي القضايا الثنائية

قالت مصادر في الرئاسة التركية إن متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، التقى اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وتناول معه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدولية .

وعقد اللقاء في قصر "مابين" بإسطنبول، وتطرق فيه الجانبان العلاقات السياسية التركية الأمريكية، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

كما بحث قالن وسوليفان قضايا إقليمية مختلفة منها الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي والتطورات في بحر إيجة والبحر المتوسط وجنوب القوقاز.

وأكد الجانبان على أهمية زيادة مجالات التعاون الثنائي على أرضية من المصالح المشتركة، تزامناً مع بدء تطبيق الآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار قالن وسوليفان أن استكمال المباحثات بين أنقرة وواشنطن حول مقاتلات "إف 16"، سيخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدور الرئيسي لتركيا ضمن حلف الناتو وعلى ضرورة تصرّف الحلفاء بانسجام وتضامن ضد التهديدات الأمنية والإرهابية.

وشدد قالن على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها في بحري إيجة والمتوسط، وأن ممارسات اليونان "الاستفزازية والمنافية للقانون الدولي غير مقبولة".

وأشار الجانبان إلى ضرورة التركيز على الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، بأقرب وقت ممكن وفق القانون الدولي.