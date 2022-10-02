وزارة الخارجية التركية تعزي بضحايا حادث التدافع في ملعب جاوا بأندونيسيا

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لإندونيسيا في ضحايا التدافع الذي شهدته مباراة لكرة القدم أمس.

وأعربت الخارجية التركية في بيانها الأحد عن حزنها لسقوط الضحايا وإصابة عدد كبير بجروح.

وجاء في البيان: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الإندونيسي الشقيق ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وارتفعت حصيلة وفيات التدافع في مباراة كرة القدم بمحافظة "جاوا" الشرقية إلى 174 شخصا، إضافة إلى 11 آخرين في حالة خطرة.

ووقع التدافع مساء السبت، بعد خسارة فريق "أريما" أمام منافسه "بيرسابايا سورابايا" بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما بمدينة "مالانغ"، ونزول الآلاف من المشجعين إلى أرضية الملعب.