وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 23 إرهابيا من "بي كي كي" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 23 إرهابيا من "بي كي كي" في عمليات جوية شمالي العراق، وفق معلومات أولية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العمليات الجوية التركية استهدفت الإرهابيين في منطقة أسوس التي تبعد عن الحدود التركية العراقية مسافة 140 كيلو مترا.

وأضاف البيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم، قابل للزيادة.

وأشار البيان إلى أن العمليات الجوية التي استهدفت منطقة أسوس، جرت يوم 27 سبتمبر/ أيلول الفائت.

المقاتلات التركية نفذت في المنطقة المذكورة 16 غارة استهدفت فيها مغارات وملاجئ تابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.