التضخم في تركيا في أعلى مستوى له في 24 عاما لكنه يبقى أقل من التوقعات

سجل التضخم السنوي في تركيا ارتفاعاً أقل من التوقعات بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين.

ورغم أن التضخم قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45 بالمئة في سبتمبر/أيلول، لكنه جاء أقل من توقعات رويترز.

فقد قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.08 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، مسجلا ارتفاعا سنويا 151.50 بالمئة.